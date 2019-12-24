Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.35'te Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin 8,47 kilometre açıklarında, 3,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2019.12.24 22:35:03 40.8200 27.5400 14.7 -.- 3.2 -.- MARMARA DENIZI (BATI) Otomatik
2019.12.24 21:33:13 36.4263 28.6902 6.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.24 18:48:50 39.5177 40.1312 8.1 -.- 2.8 -.- ELMALI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2019.12.24 16:53:09 38.8805 43.4025 20.2 -.- 1.8 -.- KUMLUCA-(VAN) İlksel
2019.12.24 16:47:34 37.1695 28.5968 27.1 -.- 1.3 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.12.24 16:21:15 37.2138 27.8553 0.0 -.- 1.8 -.- ULAS-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.12.24 16:20:53 39.5425 41.0592 4.1 -.- 2.1 -.- SOGUKPINAR-CAT (ERZURUM) İlksel
2019.12.24 14:48:37 36.1162 27.2752 11.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.12.24 14:32:51 40.8440 27.5815 8.7 -.- 1.7 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.12.24 14:22:57 39.5290 26.0227 8.4 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.12.24 14:00:05 40.4592 30.3470 0.0 -.- 1.4 -.- IHSANIYE-GEYVE (SAKARYA) İlksel
2019.12.24 13:06:53 40.2405 30.7887 0.0 -.- 1.8 -.- HIMMETOGLU-GOYNUK (BOLU) İlksel
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