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  • Son Güncelleme: 24.12.2019 23:26

merkezli 9 ilde operasyonu: 9 tutuklama

merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri sına yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 9 zanlı tutuklandı.

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon!

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, haklarında yakalama kararı verilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'taki eş zamanlı operasyonla yakalanan ve sorgulamaları nedeniyle gözaltı süresi uzatılan 9 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, muvazzaf astsubaylar M.T, Ş.Ç, V.A, S.T, T.S, A.S, H.H.K, K.A. ve A.L. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

19 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Cumhuriyet Başsavcılığınca 17 Aralık'ta 'nün 'deki "mahrem askeri yapılanması"nın deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yapıldığı belirlenen şüphelilere yönelik Kütahya, , , , , , , ve 'daki adreslere operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 15 muvazzaf astsubay ile polis akademisinden ilişiği kesilen eski 4 öğrenci gözaltına alınmıştı.

20 Aralık'ta işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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