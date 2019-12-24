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  • Son Güncelleme: 24.12.2019 11:14

'li belediyelerin hizmet anlayışları değişmemiş! 90'lı yıllardaki su kuyruğunu 2019'da tekrar gördük!

Göreve geldikleri günden beri 'li belediyelerin halka hizmet yerine eziyet etmesiyle ilgili bir örnek de 'den geldi. İzmir'de 60 saat yaşanacak olan su kesintisi yüzünden bidonunu kapan yağmur altında su alabilmek için kuyruğa girdi. Oluşan görüntü 90'lı yıllardaki CHP belediyeciliğini hatırllattı.

İzmir'de dün başlayan ve 60 saat süreceği belirtilen su kesintisinin ardından ihtiyaçlarını yağmur altında tankerlerden karşılayan vatandaşlar ellerinde bidonlarla uzun kuyruk oluşturdu.

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