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CHP'li Özlem Çerçioğlu deve güreşinde yenileceğini anlayınca beraberlik kararı verdi!

Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 4'üncü kez deve güreşi düzenledi. Başkan Çerçioğlu devesini güreştirdi. Yenileceği anlaşılınca, ‘beraberlik’ kararı verildi.

Yok deve!
Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 4'üncü kez deve güreşi düzenledi. Festival havasında geçen güreşlerde develer kıran kırana mücadele etti. Çerçioğlu'nun devesi 'Topuklu Efe', 'Balkış' ile karşı karşıya geldi. Bir ara Çerçioğlu'nun devesinin kudreti kesildi. Seyirciler pes edeceğini düşünürken tekrar kendine geldi. Hakemler, bir süre sonra da müsabakanın berabere sona erdiğini bildirdi.




Özlem Çerçioğlu

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