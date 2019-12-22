Üç terörist öldürüldü

Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen üç PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri, operasyonların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.
Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen üç PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri, operasyonların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.
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