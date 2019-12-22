Üç terörist öldürüldü Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen üç PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri, operasyonların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen üç PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri, operasyonların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. TÜM MANŞETLER