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Üç terörist öldürüldü

Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen üç PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri, operasyonların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Üç terörist öldürüldü
Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen üç PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri, operasyonların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

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