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’de rüşvet bombası! , ’ın kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini iddia etti

’de rüşvet bombası... Eski vekil , Büyükşehir Belediye Başkanı ’ın kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini iddia etti.


'de rüşvet bombası... Eski vekil , Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini iddia etti.

'daki Togo Kuleleri, mühürlendi. Aygün, Başkan Yavaş ile 3 Meclis üyesini şikayet etti: 25 milyon lira istediler. Parayı vermeyince inşaatımı mühürlediler. Yıkmakla tehdit ettiler.



Yavaş, sert çıktı: İmar rantı var. Yetimin hakkını yedirmem.



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