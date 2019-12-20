

CHP'de rüşvet bombası... Eski vekil Sinan Aygün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini iddia etti.

Ankara 'daki Togo Kuleleri, mühürlendi. Aygün, Başkan Yavaş ile 3 Meclis üyesini şikayet etti: 25 milyon lira istediler. Parayı vermeyince inşaatımı mühürlediler. Yıkmakla tehdit ettiler.Yavaş, sert çıktı: İmar rantı var. Yetimin hakkını yedirmem.