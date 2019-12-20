Ankara'daki Togo Kuleleri, mühürlendi. Aygün, Başkan Yavaş ile 3 Meclis üyesini şikayet etti: 25 milyon lira istediler. Parayı vermeyince inşaatımı mühürlediler. Yıkmakla tehdit ettiler.
CHP'de rüşvet bombası... Eski vekil Sinan Aygün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini iddia etti.
Yavaş, sert çıktı: İmar rantı var. Yetimin hakkını yedirmem.
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