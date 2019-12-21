İkinci Bedirhan

, Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 9 aylık Bedirhan Karakaya'nın astsubay babası Serkan Karakaya, yeniden evlendi. Baba oldu. Karakaya, "Rabbim eşimi ve ilk göz ağrım Bedirhan'ımı benden aldığında bitmiştim. Sonra karşıma Ayşenur'u çıkardı. Yeni doğan bebeğimin adı da Bedirhan" dedi.