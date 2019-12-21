Bugünkü
Takvim

İkinci Bedirhan

Hakkari'de, Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 9 aylık Bedirhan Karakaya'nın astsubay babası Serkan Karakaya, yeniden evlendi.

İkinci Bedirhan
Hakkari'de, Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 9 aylık Bedirhan Karakaya'nın astsubay babası Serkan Karakaya, yeniden evlendi. Baba oldu. Karakaya, "Rabbim eşimi ve ilk göz ağrım Bedirhan'ımı benden aldığında bitmiştim. Sonra karşıma Ayşenur'u çıkardı. Yeni doğan bebeğimin adı da Bedirhan" dedi.


SIRRIBERK ARSLAN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİkinci Bedirhan
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri