Genel af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? Merak edilen sorular yanıt buluyor. MHP'nin gündeme getirdiği af yasası konusunda gelişmeleri yakından takip eden kader mahkumları ve aileleri, yasanın çıkış tarihini araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 suçtan 6'sına asla indirim yapılmaması talimatını vermişti. Konu ile ilgili son açıklama Bakan Gül'den geldi. Peki, 21 Aralık ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Af ceza indirimi ne zaman çıkacak? İşte af yasası son durum...

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

Af yasasında son gelişmeler neler? Detaylar bir sonraki sayfada...