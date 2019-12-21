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  • Son Güncelleme: 21.12.2019 13:05

son durum: 21 Aralık ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Af ceza indirimi ne zaman çıkacak?

Kamuoyunda genel olarak adlandırılan 'infaz yasası'nda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Af bekleyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürürken, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den ikinci yargı paketi ile ilgili açıklama geldi. Peki, 21 Aralık ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Af ceza indirimi ne zaman çıkacak? İşte son durum...

Genel af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? Merak edilen sorular yanıt buluyor. MHP'nin gündeme getirdiği af yasası konusunda gelişmeleri yakından takip eden kader mahkumları ve aileleri, yasanın çıkış tarihini araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 suçtan 6'sına asla indirim yapılmaması talimatını vermişti. Konu ile ilgili son açıklama Bakan Gül'den geldi. Peki, 21 Aralık ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Af ceza indirimi ne zaman çıkacak? İşte af yasası son durum...

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

Af yasasında son gelişmeler neler? Detaylar bir sonraki sayfada...

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