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  • Son Güncelleme: 20.12.2019 09:13

Son dakika: Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı! 1990 personel katılıyor

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca 'ta "Kıran-9 ", 'de "Kıran-10 Kazan Vadisi" operasyonları başlatıldı. Şırnak’ta başlatılan Kıran-9 Cudi Dağı operasyonuna Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan bin 260 personel, Hakkari’de başlatılan Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonuna JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 730 personel katılıyor.

İki ilde birden dev terör operasyonu!

İçişleri Bakanlığından yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran Operasyonlarının kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği bildirildi.

'ta başlatılan Kıran-9 operasyonuna Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan bin 260 personel, 'de başlatılan Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonuna JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 730 personel katılıyor.

Bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen Kıran operasyonları, zorlu hava koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda İçişler Bakanlığınca aynı anda 2 kritik bölgede daha binlerce personelin katılımıyla "Kıran" operasyonları başlatıldı.

ŞIRNAK'TA "KIRAN-9 CUDİ DAĞI
Şırnak'ta bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca "Kıran-9 Cudi Dağı" Operasyonu başlatıldı. Operasyona, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan bin 260 personel, 84 operasyonel tim görev alıyor.

HAKKARİ 'DE "KIRAN-10 KAZAN VADİSİ" OPERASYONU
Hakkari'de yine bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca "Kıran-10 Kazan Vadisi" Operasyonu başlatıldı.
Operasyona, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 730 personel, 48 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran Operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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