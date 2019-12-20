Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 20.12.2019 16:02
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 16:02

Son dakika: Malatya Hekimhan'da ! İşte 20 Aralık Kandilli listesi

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 15.46'da 3.1 şiddetinde bir meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

O ilimizde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.46'da Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3.1 büyüklüğünde kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.12.20 15:46:02 38.6677 38.0383 5.0 -.- 3.0 3.3 ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2019.12.20 15:23:37 39.3343 33.7280 5.3 -.- 1.4 -.- KAMAN (KIRSEHIR) İlksel
2019.12.20 13:51:17 38.6452 27.1663 5.1 -.- 1.9 -.- GORECE-MENEMEN (IZMIR) İlksel
2019.12.20 13:22:20 37.0535 28.3117 0.0 -.- 0.8 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2019.12.20 13:12:26 38.8513 31.5257 13.2 -.- 1.2 -.- LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.12.20 13:11:19 37.1850 28.1940 0.0 -.- 1.4 -.- CIFTLIKKOY-(MUGLA) İlksel
2019.12.20 13:01:22 37.2227 28.1527 0.0 -.- 1.5 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel
2019.12.20 13:00:38 36.4387 34.3245 5.0 -.- 1.4 -.- ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2019.12.20 12:55:11 37.2273 28.1822 0.0 -.- 1.8 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel
2019.12.20 12:51:14 37.2120 27.8898 0.0 -.- 1.7 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.12.20 12:43:20 39.0977 27.5245 0.0 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2019.12.20 11:58:14 37.2638 27.8947 0.0 -.- 1.5 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.12.20 11:38:25 37.6250 35.6443 4.6 -.- 1.8 -.- KIZLARSEKISI-KOZAN (ADANA) İlksel
2019.12.20 11:36:49 36.2348 33.6897 0.0 -.- 1.6 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2019.12.20 10:55:30 37.6068 35.6265 5.3 -.- 1.7 -.- SALMANLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2019.12.20 10:26:07 37.8525 29.6685 8.0 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Malatya Hekimhan'da deprem! İşte 20 Aralık Kandilli son depremler listesi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri