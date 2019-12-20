Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.46'da Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.12.20 15:46:02 38.6677 38.0383 5.0 -.- 3.0 3.3 ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2019.12.20 15:23:37 39.3343 33.7280 5.3 -.- 1.4 -.- KAMAN (KIRSEHIR) İlksel
2019.12.20 13:51:17 38.6452 27.1663 5.1 -.- 1.9 -.- GORECE-MENEMEN (IZMIR) İlksel
2019.12.20 13:22:20 37.0535 28.3117 0.0 -.- 0.8 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2019.12.20 13:12:26 38.8513 31.5257 13.2 -.- 1.2 -.- LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.12.20 13:11:19 37.1850 28.1940 0.0 -.- 1.4 -.- CIFTLIKKOY-(MUGLA) İlksel
2019.12.20 13:01:22 37.2227 28.1527 0.0 -.- 1.5 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel
2019.12.20 13:00:38 36.4387 34.3245 5.0 -.- 1.4 -.- ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2019.12.20 12:55:11 37.2273 28.1822 0.0 -.- 1.8 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel
2019.12.20 12:51:14 37.2120 27.8898 0.0 -.- 1.7 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.12.20 12:43:20 39.0977 27.5245 0.0 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2019.12.20 11:58:14 37.2638 27.8947 0.0 -.- 1.5 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.12.20 11:38:25 37.6250 35.6443 4.6 -.- 1.8 -.- KIZLARSEKISI-KOZAN (ADANA) İlksel
2019.12.20 11:36:49 36.2348 33.6897 0.0 -.- 1.6 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2019.12.20 10:55:30 37.6068 35.6265 5.3 -.- 1.7 -.- SALMANLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2019.12.20 10:26:07 37.8525 29.6685 8.0 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
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