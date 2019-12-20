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  • 20.12.2019 16:39
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 16:39

7 ilde operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

7 ilde FETÖ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa, , , , , ve 'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda bir kısmı aktif, bir kısmı meslekten ihraç edilmiş 5'i polis memuru, 2'si öğretmen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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