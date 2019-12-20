7 ilde FETÖ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa, İzmir, Amasya, Adıyaman, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda bir kısmı aktif, bir kısmı meslekten ihraç edilmiş 5'i polis memuru, 2'si öğretmen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.