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Putin: Türk heyetle görüşeceğim

Başkanı Putin, başkent 'daki basın toplasında kameraların karşısına geçti. " konusunu ile sürekli konuşuyoruz. Türk heyeti ile Libya konusunu önümüzdeki günlerde Moskova'da görüşeceğim" dedi.

Türk heyetle görüşeceğim
Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent 'daki basın toplasında kameraların karşısına geçti. " konusunu ile sürekli konuşuyoruz. Türk heyeti ile Libya konusunu önümüzdeki günlerde Moskova'da görüşeceğim" dedi.

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