Putin: Türk heyetle görüşeceğim

Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova'daki basın toplasında kameraların karşısına geçti. "Libya konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz. Türk heyeti ile Libya konusunu önümüzdeki günlerde Moskova'da görüşeceğim" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova'daki basın toplasında kameraların karşısına geçti. "Libya konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz. Türk heyeti ile Libya konusunu önümüzdeki günlerde Moskova'da görüşeceğim" dedi.
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