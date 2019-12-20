İkinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Af yasası ne zaman çıkacak? MHP'nin gündeme getirdiği af yasası konusunda çalışmalar devam ediyor. Af bekleyen mahkumlar ve aileleri yasanın çıkacağı tarihi araştırırken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ikinci yargı paketi açıklaması geldi. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 suçtan 6'sına asla indirim yapılmaması talimatını vermişti. Peki, af yasası ne zaman çıkacak? Af ve ceza indirimi son durum nedir? Hangi suçlara ceza indirimi gelecek? İşte 20 Aralık af yasası ile ilgili son gelişmeler...

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

Af yasasında son gelişmeler neler? Detaylar bir sonraki sayfada...