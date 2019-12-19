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Uçaktan cezaevine

'ndan 'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında, "Uçağı patlatacağım" diyen Nigar D., gözaltına alındı. "Yolcuların tahrikleri nedeni ile bu olayları yaşadım. 'Ben canlı bombayım, var mısınız' dedim. Bana dokunmamaları için bu şekilde konuştum" diyen D., tutuklandı.


Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında, "Uçağı patlatacağım" diyen Nigar D., gözaltına alındı. "Yolcuların tahrikleri nedeni ile bu olayları yaşadım. 'Ben canlı bombayım, var mısınız' dedim. Bana dokunmamaları için bu şekilde konuştum" diyen D., tutuklandı.

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