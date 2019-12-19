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  • Son Güncelleme: 19.12.2019 09:29

Başkan Erdoğan, Kralı tarafından verilen resmi öğle yemeğine katıldı

Başkan , Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa tarafından devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen resmi öğle yemeğine katıldı.

Liderler öğle yemeğinde buluştu
, Zirvesi kapsamında Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa tarafından devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen resmi öğle yemeğine katıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da Kuala Lumpur Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilen Kuala Lumpur Zirvesi açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konferans merkezindeki sergi alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.



Erdoğan sonrasında, Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tarafından devlet ve hükümet başkanları ile Kuala Lumpur Zirvesi misafirleri onuruna verilen resmi öğle yemeğine katıldı.

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