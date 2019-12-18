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  • 18.12.2019 14:12
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 14:12

Son dakika: acı haberi duyurdu: 1 masum sivil katledildi

'den yapılan son dakika açıklamasında "Terör örgütü / insanlık dışı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Canilikte sınır tanımayan terör örgütü Rasulayn batısındaki Tel Ebu Şeyh meskûn mahallinde saldırısıyla 1 masum sivili katlederken, 26 sivili de yaraladı." ifadeleri kullanıldı.

MSB acı haberi duyurdu: 1 masum sivil katledildi

Terör örgütü / insanlık dışı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Canilikte sınır tanımayan terör örgütü Rasulayn batısındaki Tel Ebu Şeyh meskûn mahallinde saldırısıyla 1 masum sivili katlederken, 26 sivili de yaraladı.

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