Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde aralarında Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ün de aralarında bulunduğu gazetecilerle bir araya geldi. Burada gazetecilerin sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan eski AK Partili isimlerin kuracağı parti için net konuştu.

SORU: AK Parti kuruluşundan bu yana pek çok sınamayla karşılaştı. Şimdi AK Parti'nin içinden neşet eden siyasi hareketlerle ilgili yeni bir sınama söz konusu. Bakıldığında AK Parti çınarından kopan bir yaprak söz konusu. Ömrü ne olur? Kurulmakta olan diğer siyasi parti bağlamında ise tabanı bölmek büyük bir vebal değil mi sizce?

Çınardan kopan bir yaprak dediniz… AK Parti bir çınardır. Biliyorsunuz, yapraklar hazan mevsiminde dökülür. Bizim hazan mevsimimiz yok. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şimdi onların durumu o. Külliye'ye geldiğiniz zaman çınarlarımızın yapraklarını döktüğünü ama 4-5 ay sonra yine yeşillendiğini göreceksiniz. Düşen yaprak bir daha eski yerine dönmüyor. Biz bunu trenden inenler olarak anlatmıştık.





HERKES YOLUNA

Arkadaşlarıma hep söylüyorum: "Asla gündemimizde olmamalı. Herkes yoluna!" Biz zaten "Durmak yok, yola devam" diyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Sadece bir şeyi söylemek herhalde yeterlidir: Özellikle başbakanlık, genel başkanlık görevini bıraktığı zaman bu arkadaşlardan birinin yaptığı konuşmayı dinlemişseniz veya dinlerseniz her şey orada mevcut.



KAÇ TANESİNİN İSMİNİ HATIRLARSINIZ?

Biz yol arkadaşlarımızdan, teşkilatımızdan memnunuz, sıkıntımız yok. Çok daha kararlı bir şekilde kongrelerimize hazırlanıyoruz. Kongrelerimizi yapıp, bu kongrelerde gelen arkadaşlarımızla da inşallah 2023 seçimlerine gireceğiz.

Bunun dışında başka hazırlanan var mı, yok mu ayrı konu. Varsa vardır. Biliyorsunuz bundan önce de bu işi yaşadık. Üstelik de grup kuracak şekilde ayrıldılar. Ben burada sorsam, kaç tanesinin ismini kaçınız hatırlarsınız? Mesele bu. Onun için biz gündemimizi bunlarla meşgul etmiyoruz. Bizim yapacak çok işimiz var. Biz onlara bakalım.

AHMET DAVUTOĞLU BUNDAN 3.5 SENE ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Ahmet Davutoğlu, bundan seneler önce Başbakanlıktan istifa ederken, AK Parti neferi olarak devam edeceğini söyleyerek, "Biz ahde vefayı her şeyin üzerinde tuttuk. Makamlara, mevkilere, koltuklara veda ederiz kardeşlerim ama ahdimize, ilkelerimize, davamıza asla veda etmeyiz, asla dönmeyiz, asla bırakmayız. Meselemiz, derdimiz, davamız, bütün şahsi hallerimizin üzerindedir. Kurucu liderimiz, Kurucu Genel Başkan'ımız, saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra AK Parti'ye ikinci genel başkan olduğum kongremizde, 'Bu kongre bir veda kongresi değil, bir vefa kongresidir' demişti. O gün verdiğimiz sözü namus bildik. O günden bugüne ahdimize sadık kaldık. Genel başkanlığa aday olmayacağım ama AK Parti neferi olarak çalışmaya, mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğim. İkinci koruyacağım hukuk partimin hukukudur. Gönül coğrafyamızın kaderi AK Parti'nin kaderidir. Kim ki partimizde gedik açmaya, kim ki bu yaşananlardan dolayı partimizden ayrılmaya çalışırsa karşısında ilk ben duracağım." ifadelerini kullanmıştı.