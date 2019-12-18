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  • Son Güncelleme: 18.12.2019 19:45

Dışişleri'nden 'ya '' tepkisi! "Kabul edilemez"

Dışişleri Bakanlığı, 'nın 'cülere iltica talebini kabul etmesine tepki gösterdi.  yaptığı açıklamada, "Hollanda'nın FETÖ bağlantılı kişilerin iltica talebine olumlu yanıt vermesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Dışişleri'nden Hollanda'ya tepki! Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, 'nın 'cülere iltica talebini kabul etmesine tepki gösterdi.

yaptığı açıklamada, "Hollanda'nın FETÖ bağlantılı kişilerin iltica talebine olumlu yanıt vermesi kabul edilemez. FETÖ mensuplarının ülkemize iadeleri yöndeki beklentimiz devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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