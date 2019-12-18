Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın FETÖ'cülere iltica talebini kabul etmesine tepki gösterdi.
Dışişieri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada, "Hollanda'nın FETÖ bağlantılı kişilerin iltica talebine olumlu yanıt vermesi kabul edilemez. FETÖ mensuplarının ülkemize iadeleri yöndeki beklentimiz devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
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