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baskını 171 gözaltı

'nca yürütülen soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 260 şüpheliden 171'i gözaltına alındı. Şüpheliler arasında "da şike davası"nı onayan eski üyesinin kızı ile örgütün "yargı imamı" olduğu tespit edilen eski Yargıtay üyesinin eşinin de bulunduğu açıklandı.

ByLock baskını 171 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 260 şüpheliden 171'i gözaltına alındı. Şüpheliler arasında "da şike davası"nı onayan eski üyesinin kızı ile örgütün "yargı imamı" olduğu tespit edilen eski Yargıtay üyesinin eşinin de bulunduğu açıklandı.

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