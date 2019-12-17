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  • Son Güncelleme: 17.12.2019 09:21

Son dakika: 3 /’li terörist teslim oldu

Son dakika haberi... : ’nin kuzeyinden kaçan 3 /’li terörist daha / ve ’deki hudut karakollarımıza teslim oldu.

3 PKK/YPG’li terörist teslim oldu
Son dakika haberi... ndan yapılan açıklamada "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Kızıltepe'deki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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