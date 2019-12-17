Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Kızıltepe'deki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
Son dakika: 3 PKK/YPG’li terörist teslim oldu
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı: Suriye’nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG’li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Kızıltepe’deki hudut karakollarımıza teslim oldu.
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