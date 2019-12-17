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  • 17.12.2019 23:31
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 23:31

Başkan Erdoğan, ’ya gitti

Cenevre’de Küresel Mülteci Forumu kapsamındaki temaslarını tamamlayan Başkan , Başbakanı Mahathir Muhammed’in davetine icabetle, Zirvesi’ne iştirak etmek üzere Malezya’ya hareket etti.

Başkan Erdoğan, Malezya’ya gitti

Cenevre'de Küresel Mülteci Forumu kapsamındaki temaslarını tamamlayan Başkan , Başbakanı Mahathir Muhammed'in davetine icabetle, Zirvesi'ne iştirak etmek üzere Malezya'ya hareket etti.

Başkan Erdoğan, Cenevre Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık ve Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi ile diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Cenevre'den ayrıldı.

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