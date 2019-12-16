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  • 16.12.2019 10:18
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 10:22

çalışmaları devam ediyor! O illeri birbirine bağlayacak!

, ve hattında inşa edilen ve bugüne kadar yüzde 85'lik ilerleme sağlanan Projesi'nin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Tamamlandığında Silivri’ye bağlanılacak yolun çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, otoyolun Çatalca bağlantısının 2020 yılı sonunda açılacağı öğrenildi.

İstanbul'un Avrupa Yakasındaki Kınalı (Silivri) mevki'inden başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kuzeyden geçerek Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanacak olan 398 kilometre uzunluğundaki yol, 3 ana bölüm ve 7 kesimden oluşuyor.

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