İstanbul'un Avrupa Yakasındaki Kınalı (Silivri) mevki'inden başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kuzeyden geçerek Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanacak olan 398 kilometre uzunluğundaki yol, 3 ana bölüm ve 7 kesimden oluşuyor.