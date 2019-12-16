İstanbul'un Avrupa Yakasındaki Kınalı (Silivri) mevki'inden başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kuzeyden geçerek Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanacak olan 398 kilometre uzunluğundaki yol, 3 ana bölüm ve 7 kesimden oluşuyor.
İstanbul'un Avrupa Yakasındaki Kınalı (Silivri) mevki'inden başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kuzeyden geçerek Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanacak olan 398 kilometre uzunluğundaki yol, 3 ana bölüm ve 7 kesimden oluşuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.