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  • 17.12.2019 07:18
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 07:18

? 'den İstanbul ve o bölgeler için son dakika pus ve sis uyarısı | Hava Durumu

Genel Müdürlüğü tarafından 17 Aralık hava durumu raporu paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, kuzey ve batı kesimlerde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak. Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, ? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 17 Aralık hava durumu tahminleri...

Meteoroloji açıkladı! Bugün yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 17 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu...

2-4 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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