Dışişleri’nden AB’ye tepki Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin AB Konseyi'nin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. "Evvelce de söylediğimiz gibi, AB'nin deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda herhangi bir yetkisi yoktur. Aynı şekilde, AB bir uluslararası mahkeme de değildir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin AB Konseyi'nin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. "Evvelce de söylediğimiz gibi, AB'nin deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda herhangi bir yetkisi yoktur. Aynı şekilde, AB bir uluslararası mahkeme de değildir" dedi. TÜM MANŞETLER