Yeni S-400 anlaşması Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye ile Rusya arasında, ikinci parti S-400 sistemlerinin ortak üretimi ve teknoloji transferi konusundaki görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Bu adım, "Türkiye'nin bu konuda ne kadar ciddi olduğunu gösterdi" yorumuna neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye ile Rusya arasında, ikinci parti S-400 sistemlerinin ortak üretimi ve teknoloji transferi konusundaki görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Bu adım, "Türkiye'nin bu konuda ne kadar ciddi olduğunu gösterdi" yorumuna neden oldu. TÜM MANŞETLER