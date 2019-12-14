Yeni S-400 anlaşması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye ile Rusya arasında, ikinci parti S-400 sistemlerinin ortak üretimi ve teknoloji transferi konusundaki görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Bu adım, "Türkiye'nin bu konuda ne kadar ciddi olduğunu gösterdi" yorumuna neden oldu.
- Güncel
- 14.12.2019
- Gazete
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