Son dakika: Bakan Selçuk'tan 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' açıklaması

TBMM Genel Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 bütçeleri görüşülüyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Amacımız Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücü sayısını 1 milyona ulaştırmak, Ulusal Meslek Standardı sayısını da 1.000'e çıkartmaktır. Sosyal Hizmet Merkezi sayımızı 2020'de 353'e çıkaracağız." dedi.
Bakan Selçuk'tun açıklamalarından satır başları;
2002'den 2019 yılı kasım ayı sonuna kadar toplam 8 milyon 640 bin kişiyi işe yerleştirdik. Sadece 2019 yılında 1 milyon 430 bin kişi işe yerleştirilmiş İŞKUR aracılığıyla.
İlk defa engelliler için Ulusal Erken Müdahale Eylem Planı'nı hazırlamaya başladık. Engelsiz Vizyon Belgemizi ve Engelli Hakları Eylem Planını da yakında yayınlayacağız.
Ayrıntılar geliyor...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Amacımız Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücü sayısını 1 milyona ulaştırmak, Ulusal Meslek Standardı sayısını da 1.000'e çıkartmaktır. Sosyal Hizmet Merkezi sayımızı 2020'de 353'e çıkaracağız." dedi.
Bakan Selçuk'tun açıklamalarından satır başları;
2002'den 2019 yılı kasım ayı sonuna kadar toplam 8 milyon 640 bin kişiyi işe yerleştirdik. Sadece 2019 yılında 1 milyon 430 bin kişi işe yerleştirilmiş İŞKUR aracılığıyla.
İlk defa engelliler için Ulusal Erken Müdahale Eylem Planı'nı hazırlamaya başladık. Engelsiz Vizyon Belgemizi ve Engelli Hakları Eylem Planını da yakında yayınlayacağız.
Ayrıntılar geliyor...
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