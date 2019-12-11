Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmasıyla tüm dünyanın gündemine oturan 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg,Time tarafından 'gençliğin gücü' olarak tanımlanması tartışmalara neden oldu.

SOROSÇU OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI!

BM Zirvesi'nde iklim değişikliği hakkında yaptığı konuşma ve ABD Bakanı Trump'a bakışı ile dünyanın gündemine oturan İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg'in arkasında Macar Yahudi'si George Soros'un olduğu ortaya çıkmıştı. İsveç basını, "Soros'un oldugu hiç bir sivil hareket masum değildir. Bundan sonra bu kızın çağrılarını asla desteklemem. Soros kim bilir kaç menfaatle bu kiz üzerinden Ülkelere elini sokuyordur." diye yazmıştı.

TÜRKİYE'Yİ DE ŞİKAYET ETMİŞ

Aralarında İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg'in de bulunduğu 16 çocuk, Türkiye'nin de bulunduğu 5 üke hakkında iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeterli adımları atmadıkları gerekçesiyle BM'ye şikayet etmişti. BM'ye sunulan resmi şikayet dilekçesinde Türkye'nin yanı sıra Fransa, Almanya, Brezilya ve Arjantin de yer almış, ancak dünyanın en büyük karbon salınımı yapan iki ülkesi olarak göze çarpan ABD ve Çin ise şikayet listesinde yer almamıştı. Üstelik ABD ve Çin, uluslararası arenada küresel ısınmaya karşı imzalanan sözleşmeye destek vermeyen ülkeler olarak dikkat çekmişti.