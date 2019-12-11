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  • 11.12.2019 16:38
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 16:38

'da lilere yönelik denetim

'da lilere yönelik denetim yapılıyor. Polis ekipleri ve kamuda çalışan memurlar, kayıtlı Suriyelilerin adreslerini tek tek tespit ediyor. Resmi rakamlara göre kentte 547 bin kayıtlı Suriyeli bulunuyor.

İstanbul'da kayıt dışı Suriyeli incelemesi
'de 9 yıldır süren iç savaş nedeniyle 4 milyona yakın Suriyeli Türkiye'ye sığındı. 'da resmi rakamlara göre 547 bin kayıtlı Suriyeli bulunuyor. İstanbul Valiliği'nin kaydı İstanbul'da olmayan Suriyelileri kayıtlı oldukları illere gitmeleri için verdikleri süre 30 Ekim'de son bulmuştu.



Polis ekipleri ve kamuda çalışan memurlar, kayıtlı Suriyelilerin adreslerini tek tek tespit ediyor.



İstanbul'un diğer ilçelerinde de yapılan adres tespitlerinde bugün polis ekipleri, Sancaktepe'de ikamet ettiği görülen yaklaşık 13 binin üzerinde Suriyelilerin adreslerine tek tek ulaştı ve orada yaşayan kişilerin kimlik tespitini yaptı. Suriyeliler tespit edildi.

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