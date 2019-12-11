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  • Son Güncelleme: 11.12.2019 13:07

açıklandı mı? MSB ASAL ne zaman belli olacak?

için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2000/1 celbinde silahaltına alınacak vatandaşlar, askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağı yönünde araştırmalara başladı. Konu ile ilgili MSB ASAL'dan açıklama geldi. Peki, ? MSB ASAL ne zaman belli olacak?

Şubat 2020 askerlik yerleri açıklandı mı?

Şubat 2020 askerlik yerleri açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından Şubat 2020 celp duyurusu yayımlandı. 2000/1 döneminde silahaltına alınacak vatandaşların askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağı gibi bilgilerin yer aldığı duyuruda tüm detaylar bildirildi. Peki, Şubat 2020 askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/1 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte o konu hakkında detaylar...

2020 ŞUBAT ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yapılan açıklamaya göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 20 Aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

Şubat 2020 celp duyurusu için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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