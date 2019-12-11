Bütçe görüşmeleri sırasında sert tartışmalar yaşandı. CHP'lilerin adalet eleştirilerine AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan kürsüden yanıt verdi. Ardından CHP'liler AK Partililerin üzerine yürüdü.
BİRLEŞİME ARA VERİLDİ
Milletvekilleri arasında itişmeler çıkmasıyla birleşime ara verildi. Verilen aranın ardından da itişmeler sürdü.
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