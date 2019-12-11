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  • Son Güncelleme: 11.12.2019 11:28

: 'da korkutan ı

... ’nın Altınova ilçesindeki ler bölgesinde bir tersanenin boya deposunda bilinmeyen bir nedenle çıktı. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 'nın Altınova ilçesi ler bölgesinde bulunan Cemre Tersanesi'nin boya deposunda sabah 08.30 sularında çıktı. Yangına ilk müdahaleyi tersane personeli yaptı. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan Altınova Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.



Yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonrasında kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma olmadı. Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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