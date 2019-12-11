

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katılımcılara hitap ettiği ATO Congresium'da düzenlenen "Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası"nın ardından Twitter hesabından kadın haklarına ilişkin bir mesaj yayınladı.

AK Parti'nin başarısındaki sırlarından sadece birinin belki de en önemlisinin kadınlara ulaşmayı, onların gönlüne girebilmeyi başarmış olmasından kaynaklandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize göre kadını dışlayan bir toplum gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kendi tarihimiz de kadınların başarıları ve fedakarlıklarıyla örülmüştür. Anadolu'yu, alperenler ve bacılar birlikte medeniyetimizle, kültürümüzle, değerlerimizle yoğurmuş, ebedi vatanımız yapmıştır. Hayatın her alanında var olan kadınlarımızın yetiştirdiği kişiliğini kazandırdığı, temel eğitimini verdiği çocuklarımızla geleceğimizi inşa ettik. Hatta savaş meydanlarında dahi kadınlarımızın fedakarlığıyla zafere ulaştık."

Nene Hatun'dan Nezahat Onbaşı'ya, Şerife Bacı'dan Kara Fatma'ya kadar kadın kahramanların mücadelesi sayesinde istiklalin kurtarıldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Terör örgütü tarafından haince katledilen Aybüke öğretmen ve daha yeni defnettiğimiz Esma astsubay sınırlarımız içinde ve dışında alçakça katledilen yüzlerce kadın bu mücadelenin günümüzdeki bayraktarlarıdır. ELbette kadına yönelik şiddet başta olmak üzere mücadeleye devam etmemiz gereken sorunlarımız var.



Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere mücadeleye devam etmeleri gereken sorunların bulunduğunu anlatan Erdoğan, "Kadın meselesinin her şeyden önce bir insan meselesi olduğunu kabul ettiğimizde pek çok şey yerli yerine oturacaktır. Kardeşlerim, yaratılmışların en şereflisi olan insana bu kutlu sıfatına uygun şekilde muamele edildiğinde dünya hepimiz için çok daha güzel hale gelecektir. İşte bu anlayışla hep birlikte kadına yönelik haksızlıkları, adaletsizlikleri, zorbalıkları, yanlış veya eksik algı ve uygulamaları ortadan kaldırmak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.







İfrat ve tefrit hatasına düşmeden kadınların haklarını sonuna kadar savunacaklarını vurgulayan Erdoğan mesajını şu şekilde bitirdi, "Ülkemizde ve dünyada mağduriyete uğratılmış, adaletsizliğe maruz kalmış, hele hele canı yanmış tek bir kadın kalmayana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin geleceğini kadınlarımızla birlikte inşa edeceğiz. "