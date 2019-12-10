Soylu'dan Macron'a "anladığı dilden" yanıt!

İçişleri Bakanlığı'nca yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, 11 Fransa uyruklunun sınır dışı edildiği açıklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise teröristlerin sınır dışı edilmesini Fransızca 'İstenmeyenleri kapının önüne koyuyoruz' (On met a la porte les importuns) notu ile paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.