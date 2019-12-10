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Soylu'dan Macron'a "anladığı dilden" yanıt!

İçişleri Bakanlığı'nca yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, 11 Fransa uyruklunun sınır dışı edildiği açıklandı. ise teröristlerin sınır dışı edilmesini Fransızca 'İstenmeyenleri kapının önüne koyuyoruz' (On met a la porte les importuns) notu ile paylaştı.

Soylu’dan Macron’a
İçişleri Bakanlığı'nca yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, 11 Fransa uyruklunun sınır dışı edildiği açıklandı. ise teröristlerin sınır dışı edilmesini Fransızca 'İstenmeyenleri kapının önüne koyuyoruz' (On met a la porte les importuns) notu ile paylaştı.

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