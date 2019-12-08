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  • Son Güncelleme: 09.12.2019 05:43

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü

Başkan , Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabul, basına kapalı 1,5 saat sürdü.

Başkan Erdoğan, Edi Rama'yı kabul etti

Geçtiğimiz günlerde 6, 4 büyüklüğünde bir depremle sarsılan Arnavutluk'un Başbakanı Edi Rama Türkiye'ye geldi. Edi Rama Başkan Erdoğan bir araya geldi. Gündemde iki ülke arasındaki ilişkiler vardı.

Görüşme sabah saatlerinde Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Görüşmenin gündem maddesi iki ülke arasındaki ilişkilerdi. Görüşme yaklaşık 1, 5 saat sürdü.

Geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'un Dıraç kentinde 6, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve 50'ye yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Türkiye'de depremin hemen ardından arama kurtarma ekiplerini bölgeye göndermiş, Arnavutluk'a yardım elini uzatmıştı.

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