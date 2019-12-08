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  • 08.12.2019 14:21
  • Son Güncelleme: 08.12.2019 14:21

Kimlik kontrolü sırasında yakalanan 'cü, polislere rüşvet teklif etti!

Yolda yürüdüğü sırada güvenlik sağlayan polisler tarafından kimliği sorularak kontrolden geçen B.’nin ’cü olduğu ortaya çıktı. Sahte kimlik taşıdığı belirtilen Yavuz B.’nin telefonunda yüklü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Yavuz B.’nin aynı zamanda polislere rüşvet teklif ettiği bildirildi.

Yakalanan FETÖ'cü, polislere rüşvet teklif etti!

Darbe girişimi sonrası Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği suçu kapsamında hakkında soruşturma yürütülen B. isimli şüpheli geçtiğimiz günlerde yakalandı. Şüpheli gözaltına alınması ise genelinde, özellikle toplu taşıma araçlarının yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilen uygulaması sayesinde oldu. Geçtiğimiz ay İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri metro çıkışında rutin GBT kontrolü yaptığı sırada şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

RÜŞVET TEKLİF ETTİ
Şüpheli şahıs yapılan kimlik tespitinde Hamit A. adına düzenlendiği anlaşılan nüfus cüzdanını polislere verdi. Emniyet görevlileri kimliğin sahte olduğunu tespit eder etmez, şüpheli tarafından kendilerine, ' Cebimde 7 bin TL var. Sizlere bu parayı vereyim beni bırakın' şeklinde rüşvet teklif etti. Gözaltına alınan şüphelinin gerçek isminin Yavuz B. olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalarda Yavuz B.'nin kullandığı 2 cep telefonunda da çıktı.

KAYITLARI ÇIKTI
Hakkında arama kararı bulunan Yavuz B.'nin elebaşı Gülen'in talimatı sonrası 'daki 55 bin TL'lik olan hesabının 145 bin TL'lere çıktığı belirlendi. ile kapatılan 5 ayrı FETÖ bağlantılı dernek ve şirkette kaydı bulunan şüpheli ifadesinde ise Bylock dahil olmak üzere Bank Asya'daki hesap artışının da örgütsel talimat sonrası gerçekleştiğini reddetti.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
İstanbul tarafından Yavuz B. hakkında hazırlanan iddianamede şüphelinin sahte nüfus cüzdanını örgüt abileri üzerinden temin ederek, kendisini çeviren polislere gösterdiği ifade edildi. Şüphelinin 'resmi belgede sahtecilik' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 9.5 yıldan 20 yıla kadar hapis istendi. Şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise 'rüşvet' verdiği iddiasıyla ayrı bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

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