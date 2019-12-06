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  • Son Güncelleme: 07.12.2019 02:25

’da 66 yeni halk otobüsü Bakan Albayrak'ın katıldığı törenle hizmete başladı

Belediyesi tarafından ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan 66 yeni halk otobüsü, ’ın da katıldığı törenle hizmete başladı.

Ağrı’da 66 yeni halk otobüsü hizmete başladı

'da Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde Ağrı iş dünyası ile buluşan , ardından AK Parti Ağrı İl Başkanlığı ve Ağrı Valiliğini ziyaret etti. Ağrı'daki programında son olarak, ni ziyaret eden Bakan Albayrak, burada belediye tarafından kentte ulaşım hizmetlerinde kullanılacak 66 yeni halk otobüsünün hizmete başlama törenine katıldı.

Törende İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun okuduğu duanın ardından, kurdele kesimi yapıldı. Törene Bakan Albayrak'ın yanı sıra Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın ve vatandaşlar katıldı.

BAKAN ALBAYRAK HESABINDAN PAYLAŞTI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ağrı'da 66 yeni halk otobüsü hizmete başlamasıyla ilgili paylaşım yaptı.



Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hizmet belediyeciliğine kavuşan Ağrılı hemşehrilerimizin sevincine de ortak olduk. Ağrı Belediyesi tarafından ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan 66 yeni halk otobüsünün hizmete başlama törenine katıldık." ifadelerini kullandı.

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