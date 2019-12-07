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  • Son Güncelleme: 07.12.2019 10:10

Son dakika: Batman'da 'li İkiköprü görevlendirme yapıldı

Son dakika haberi... Batman'da Beşiri ilçesine bağlı 'li İkiköprü görevlendirme yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Osman Karabulut hakkındaki "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/294 esas sayılı dava dosyasının derdest olduğunun anlaşıldığı bildirildi.

HDP'li başkan görevden alındı

Karabulut'un, devam eden adli işlem süreci göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 6 Aralık 2019 tarihli onayıyla geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca, yine Belediye Kanunu'nun 46. maddesi kapsamında Beşiri Kaymakamı Sinan Aşcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.

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