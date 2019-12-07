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  • Son Güncelleme: 07.12.2019 10:06

Son dakika: merkezli 5 ildeki organize suç örgütüne yönelik operasyon

Son dakika haberine göre merkezli 5 ildeki organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 43 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Ankara merkezli 5 ilde operasyon!

ekiplerince, 'da düzenlenen operasyonda 3 zanlı daha gözaltına alındı.

Böylece gözaltı sayısı 43'e yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 23'ü adliyeye sevk edildi.

Aralarında örgüt elebaşı olduğu öne sürürülen Levent Ç'nin de bulunduğu zanlılardan 14'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

70 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 29 Kasım'da il genelinde baskı, şantaj ve yağma gibi suçları işledikleri, esnaf ve iş yeri sahiplerini haraca bağlayarak haksız ekonomik çıkar sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli 5 ilde belirlenen 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 15 ruhsatsız silah ve bin mermi, çek ve senetler ele geçirilmişti.

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