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  • Son Güncelleme: 07.12.2019 12:15

’nun avukatı 'e 'Ağır Ceza' şoku! ’nün sahte tapeleri başını yaktı

Genel Başkanı Kemal 'nun avukatı , Kılıçdaroğlu adına takip ettiği iki davaya ’nün montajlanmış kumpas tapelerini delil olarak sununca başına iş açtı. Savcılık, Celal Çelik’in kumpas tapelerini mahkemeye sunmasını delil kabul edip şüpheli avukatın 'nde yargılanmasını talep etti.

Kılıçdaroğlu’nun avukatına 'Ağır Ceza' şoku!

Genel Başkanı Kemal 'nun avukatı , Kılıçdaroğlu adına takip ettiği iki davaya 'nün montajlanmış kumpas tapelerini delil olarak sununca başına iş açtı. Savcılık, Celal Çelik'in kumpas tapelerini mahkemeye sunmasını delil kabul edip şüpheli avukatın Ağır Ceza'da yargılanmasını talep etti.

FETÖ'NÜN KUMPASINI DELİL GİBİ GÖSTERDİ
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve tarafından Asliye 6. 'nde açılan manevi tazminat davasında Ankara Barosu'na Avukat Celal Çelik'in mahkemeye verdiği cevap dilekçesinden bahsedildi. Çelik'in mahkemeye ibraz ettiği dilekçede, Cumhurbaşkanı'nın oğlu ile arasında geçtiğini iddia ettiği, aslında tarafından hukuk dışı yollarla, gerçek dışı montajlanarak elde edilen sözde ses kaydını 'Sıfırlama tapesi' adlı başlık altında delil olarak ibraz ettiği kaydedildi.



İddianamede 2 numaralı eylem olarak ise, Çelik'in Kılıçdaroğlu'nun vekili sıfatıyla takip ettiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Asliye 15. Hukuk Mahkemesi'nde açılan manevi tazminat davasında mahkemeye sunduğu dilekçeden bahsedildi. Çelik'in bu dilekçede de FETÖ tarafından illegal, gerçek dışı montajlanarak elde edilen ses kayıtlarının içeriklerinden bahsettiği ifade edildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK
Söz konusu iki davaya da FETÖ'nün kumpas tapelerini sanki doğruymuş gibi delil olarak sunarak montaj tapeleri meşrulaştırmaya yeltenen Celal Çelik Ağır Cezalık oldu. Şüpheli avukatın 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 'Görevi Kötüye Kullanma' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Son soruşturmanın İstanbul Anadolu 'nde açılmasına hükmedildi.

SABAH

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