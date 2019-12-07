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  • 07.12.2019 10:56
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 10:56

'cüleri 'a kaçıran 3 organizatör tutuklandı

'de, / terör örgütü üyelerini, yasa dışı yollardan 'a kaçıran 3 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler,  ' kaçakçılığı yapmak' suçundan tutuklandı.

FETÖ'cüleri Yunanistan'a kaçırıyorlardı! Yakalandılar

Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, / terör örgütü üyelerini, yasa dışı yollardan 'a kaçıran Ö.E., T.Ü. ve Ö.Z. adlı şüphelileri, takibe aldı. Yapılan teknik takilple, şüphelilerin bağlantılı çalıştıkları ve kişi başı bin ila 2 bin Euro arasında insan kaçakçılığı yaptıkları ortaya çıktı. 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonla evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANIP CEZAEVİNE KONULDU
Şüpheliler, Edirne 'ndeki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli halde getirildikleri Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, 'göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan, tutuklanıp cezaevine konuldu.

Öte yandan operasyon kapsamında, başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunan H.H.'nin de FETÖ/PDY üyelerinin yurt dışına kaçmalarına yardım ettiği ortaya çıktı.

Edine Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonların devam edeceği bildirildi.

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