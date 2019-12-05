Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Maide T. kızı Nilüfer T.'nin (20), terör örgütü PKK yandaşlarınca kaçırıldığını söyledi. Gözü yaşlı anne, "Kızımı onların elinden kurtarmak için mücadeleme devam edeceğim. Kızımı, Fransa ya da Belçika'daki ideolojik kamplarına götürmüş olmalarından endişe ediyorum" dedi.
- Güncel
- 05.12.2019
- Gazete
Nilüfer’imi PKK kaçırdı
Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Maide T. kızı Nilüfer T.'nin (20), terör örgütü PKK yandaşlarınca kaçırıldığını söyledi. Gözü yaşlı anne, "Kızımı onların elinden kurtarmak için mücadeleme devam edeceğim. Kızımı, Fransa ya da Belçika'daki ideolojik kamplarına götürmüş olmalarından endişe ediyorum" dedi.
- PKK tarafından kaçırıldı! "Ya sen kızını ikna edersin..."
- Iğdır'da kaçak akaryakıt operasyonu
- Serter’e 13 yıl
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.