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’imi kaçırdı

'nın başkenti 'de yaşayan Maide T. kızı T.'nin (20), terör örgütü yandaşlarınca kaçırıldığını söyledi. yaşlı anne, "Kızımı onların elinden kurtarmak için mücadeleme devam edeceğim. Kızımı, ya da 'daki ideolojik kamplarına götürmüş olmalarından endişe ediyorum" dedi.

Nilüfer’imi PKK kaçırdı
Almanya'nın başkenti 'de yaşayan Maide T. kızı T.'nin (20), terör örgütü yandaşlarınca kaçırıldığını söyledi. yaşlı anne, "Kızımı onların elinden kurtarmak için mücadeleme devam edeceğim. Kızımı, ya da 'daki ideolojik kamplarına götürmüş olmalarından endişe ediyorum" dedi.

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