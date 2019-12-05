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  • Son Güncelleme: 05.12.2019 14:16

'ın cezası onandı!

26. ’nce 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve Gezi İmamı olarak da bilinen ’ın cezası ’nce onandı.

İhsan Eliaçık'ın cezası onandı!

Yazar hakkında 'Hendek' provokasyonunu övdüğü yazıları gerekçe gösterilerek 'terör örgütü propagandası' yaptığı suçlamasıyla dava açılmıştı.

26. 'nde görülen davada karar verilmiş, Akın Gürlek başkanlığında toplanan heyet Eliaçık'ı 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Karar ardından İhsan Eliaçık istinafa başvurmuştu. Yerel mahkemenin kararını değerlendiren de Eliaçık'a örgüt propagandasından verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

DAVANIN GEÇMİŞİ
Bilindiği gibi, hakkında 'Hendek' provokasyonunu övdüğü yazıları gerekçe gösterilerek terör örgütü PKK propagandası yaptığı suçlamasıyla dava açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianameye göre, yazar İhsan Eliaçık hakkında savcılığa yapılan ihbarda, bir nde kaleme aldığı yazılarında insanları devlete karşı hendek kazmaya çağırdığı belirtilmişti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı araştırmada Eliaçık'ın, 13 Aralık 2015 tarihli ', Kürdistan'da savaş suçu işliyor' ve 11 Ocak 2016 tarihli 'Özyönetimi savunmak, bunu dillendirmek hainlik ise 1921 sı hain bir anayasa idi' başlıklı yazıları tespit edilmişti.

Söz konusu yazılarda, PKK terör örgütü mensuplarının hendek kazıp barikat kurarak silahlı ve bombalı saldırılarla sözde özerklik ilan etmesine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumak için terör örgütü mensuplarıyla vermiş olduğu mücadeleyi katliam gibi gösterildiği, terör örgütü mensuplarının masumlaştırıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti toprakları Kürdistan olarak nitelendirilerek 'PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı ifade edilmişti.

İhsan Eliaçık suça konu yazılara ilişkin ifadesinde, yazıların yayınlandığı internet sitesinin kendisine ait olduğunu, haber içeriğinden ve konuşma metninden bilgisi olduğunu belirtmişti. İddianamede Eliaçık'ın zincirleme şekilde basın-yayın yoluyla PKK terör örgütünün propagandası yaptığı kaydedilmişti.

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