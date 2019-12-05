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'ın bir açığını daha buldu

’ın açığını tespit etti. 220 bin doları beğenmedi. Çoban, kendisine bazı uyanıkların Apple'ın önerdiği paranın 5 katını teklif ettiklerini söyledi.

'Açık'göz
Aydın'ın Didim ilçesinde Hüseyin Çoban (19), oynadığı mobil oyunda satın alma işlemi yaparken 'ın sistem açığını fark etti. 300 TL ile ödüllendirildi.
Çoban, çürük elmanın bir açığını daha yakaladı. Ünlülerin iCloude hesaplarına girerek fotoğraflar ile uygulamalara ulaştı. Şirketin teklif ettiği 220 bin doları az buldu.


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