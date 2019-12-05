Aydın'ın Didim ilçesinde Hüseyin Çoban (19), oynadığı mobil oyunda satın alma işlemi yaparken Apple'ın sistem açığını fark etti. 300 TL ile ödüllendirildi.
Çoban, çürük elmanın bir açığını daha yakaladı. Ünlülerin iCloude hesaplarına girerek fotoğraflar ile uygulamalara ulaştı. Şirketin teklif ettiği 220 bin doları az buldu.
Çoban, çürük elmanın bir açığını daha yakaladı. Ünlülerin iCloude hesaplarına girerek fotoğraflar ile uygulamalara ulaştı. Şirketin teklif ettiği 220 bin doları az buldu.
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