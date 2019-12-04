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  • 04.12.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 09:12

'dan acı haber: Silah sı sonucu ağır yaralanan asker oldu

: Silah sı sonucu ağır yaralanan kahraman bir silah arkadaşımız, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olmuştur.

MSB duyurdu: Van'dan çok acı haber
ndan yapılan açıklama şöyle: Van'ın Çaldıran ilçesinde 3 Aralık 2019 tarihinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında silah kazası sonucu ağır yaralanan kahraman bir silah arkadaşımız, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

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