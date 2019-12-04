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  • Son Güncelleme: 04.12.2019 09:18

nda flaş gelişme! ? Genel af ceza indirimi yasası çıkacak mı?

ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketi içerisinde yer alacağı bilinen af yasasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Mahkumlar ve ailelerinin merakla beklediği af ve ceza indirimi konusunda Başkan Erdoğan'ın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e altı suça asla indirim yapılmaması talimatı verdiği öğrenildi. Peki, genel af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? ?

Af yasası ne zaman çıkacak? Hangi suçlara ceza indirimi gelecek? MHP'nin gündeme getirdiği af yasası konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alan af yasası ile ilgili kader mahkumları ve aileleri, yasanın çıkış tarihini araştırıyor. Çalışmaların sürdüğü af yasasında 6 suça asla ceza indirimi yapılmaması gündemde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 suçtan 6'sına asla indirim yapılmaması talimatını verdi. Peki, genel af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? Hangi suçlara ceza indirimi gelecek? İşte son gelişmeler...

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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