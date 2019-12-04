Bir FETÖ klasiği

FETÖ'den yargılanan eski astsubay A.V., 27 yıl önce yapılan Askeri Lise sınavına başkasının girip kazandığını itiraf etti. A.V.'nin teşhis ettiği K.Y. hakkında sınav suçları bürosuna suç duyurusunda bulunuldu.
FETÖ'denyargılanan eskiastsubay A.V., 27yıl önce yapılanAskeri Lise sınavınabaşkasının giripkazandığını itirafetti. A.V.'ninteşhis ettiği K.Y.hakkında sınavsuçları bürosunasuç duyurusundabulunuldu.
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