Bir FETÖ klasiği FETÖ'den yargılanan eski astsubay A.V., 27 yıl önce yapılan Askeri Lise sınavına başkasının girip kazandığını itiraf etti. A.V.'nin teşhis ettiği K.Y. hakkında sınav suçları bürosuna suç duyurusunda bulunuldu.

FETÖ'den yargılanan eski astsubay A.V., 27 yıl önce yapılan Askeri Lise sınavına başkasının girip kazandığını itiraf etti. A.V.'nin teşhis ettiği K.Y. hakkında sınav suçları bürosuna suç duyurusunda bulunuldu.



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