Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.12.2019 15:29
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 15:29

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan , ve Pençe-3 Harekat bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırılarda şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, ve Pençe-3 Harekat bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırılarda şehit olan Harun Çınar ile Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca ve 'de silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir ile Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen'in ailelerine de gönderdiği mesajında başsağlığı dileğinde bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri