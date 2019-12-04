Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Barış Pınarı ve Pençe-3 Harekat bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırılarda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar ile Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Van ve Hakkari'de silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir ile Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen'in ailelerine de gönderdiği mesajında başsağlığı dileğinde bulundu.