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Esed pazarı vurdu: 14 ölü

Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki iki ilçede bulunan pazar yerlerine hava saldırısı düzenledi. İlk belirlemelere göre toplam 14 sivil hayatını kaybetti.

Esed pazarı vurdu: 14 ölü
Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki iki ilçede bulunan pazar yerlerine hava saldırısı düzenledi. İlk belirlemelere göre toplam 14 sivil hayatını kaybetti.

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