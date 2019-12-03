Esed pazarı vurdu: 14 ölü

Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki iki ilçede bulunan pazar yerlerine hava saldırısı düzenledi. İlk belirlemelere göre toplam 14 sivil hayatını kaybetti. Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki iki ilçede bulunan pazar yerlerine hava saldırısı düzenledi. İlk belirlemelere göre toplam 14 sivil hayatını kaybetti.
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