4 Aralık Edirne'de yarın okullar tatil mi? Edirne'da yarın okullar tatil mi 4 Aralık Edirne'de kar tatili var mı? Edirne Valilik MEB son dakika açıklamaları neler? Edirne'de yarın okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. İlde yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim hayatında ve iş hayatında olumsuzluklar yaşanabiliyor. Peki Edirne'de yarın okullar tatil olacak mı son durum nedir? Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre dün geceden beri bir çok ilde etkili olan kar yağışı çarşamba günü etkisini artıracak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklığın daha da düşmesiyle birlikte etkili kar yağışı görülecek.

EDİRNE'DE KAR TATİLİ VAR MI? OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların tatil olup olmadığı ile ilgili açıklama henüz yapılmadı.

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