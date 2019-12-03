Altun’dan NATO’ya: Türkiye hazırdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, NATO'nun önemli bir zirveye hazırlandığını belirtti. Altun, "Son yıllarda güvenliğimize yönelik tehditler artmış durumdayken Türkiye, stratejik bir diyaloga öncülük edilmesine yardım etmeye hazır durumdadır" ifadesini kullandı.
- Güncel
- 03.12.2019
- Gazete
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